Новости спорта

11:57 МСК
Новости раздела
Спорт

Владимир Путин и Си Цзиньпин посетили матч юношеских команд в Китае

11:17, 09.06.2018

В Тяньзяне в рамках государственного визита в Китайскую Народную Республику президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин посетили игру юношеских хоккейных команд двух стран, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

С российской стороны в матче приняла участие хоккейная команда «Девон» (ребята 2005 года рождения) из города Туймазы, Республика Башкортостан.

Перед началом игры главы государств вышли на лед, пообщались с игроками и приняли участие в символическом вбрасывании. Команды подарили свитеры сборных президенту России и председателю Китая.

Визит хоккейной команды «Девон» в Китай проходит в рамках сотрудничества двух стран в области развития детского хоккея. Федерация хоккея России оказывает поддержку Китаю в развитии хоккея. Сотрудничество с китайскими коллегами включает в себя обмен тренерскими кадрами, проведение семинаров и организацию турниров для детских команд. Сотрудничество также распространяется и на детский хоккей, где разрабатываются совместные программы развития, включающие инфраструктурные проекты, а также строительство катков.

СпортХоккей Башкортостан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем