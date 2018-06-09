Владимир Путин и Си Цзиньпин посетили матч юношеских команд в Китае

В Тяньзяне в рамках государственного визита в Китайскую Народную Республику президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин посетили игру юношеских хоккейных команд двух стран, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.



С российской стороны в матче приняла участие хоккейная команда «Девон» (ребята 2005 года рождения) из города Туймазы, Республика Башкортостан.



Перед началом игры главы государств вышли на лед, пообщались с игроками и приняли участие в символическом вбрасывании. Команды подарили свитеры сборных президенту России и председателю Китая.



Визит хоккейной команды «Девон» в Китай проходит в рамках сотрудничества двух стран в области развития детского хоккея. Федерация хоккея России оказывает поддержку Китаю в развитии хоккея. Сотрудничество с китайскими коллегами включает в себя обмен тренерскими кадрами, проведение семинаров и организацию турниров для детских команд. Сотрудничество также распространяется и на детский хоккей, где разрабатываются совместные программы развития, включающие инфраструктурные проекты, а также строительство катков.