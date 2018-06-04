К ЧМ-2018 на самарских многоэтажках появились граффити с Марадоной и Львом Яшиным

В Самаре на стенах домов появились граффити с изображениями легендарных футболистов.

Стрит-арты нарисовали в рамках проекта «#ИсторииЧемпионов», посвященного самым ярким моментам чемпионата мира по футболу. Так, на стене дома по улице Демократической художники изобразили известного футболиста, советского вратаря Льва Яшина. А недавно в городе появилось граффити с игроком сборной Аргентины Диегой Марадоной.

Стоит отметить, что всего в городе планируется нарисовать 9 граффити на футбольную тему. В проекте принимают участие известные уличные художники из России, в том числе и Миша Most, обладатель рекорда Гиннесса за самое большое граффити мира.



Напомним, с 14 июня по 15 июля в России пройдет 21-й чемпионат мира по футболу FIFA. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе Казани. «Реальное время» будет освещать подготовку к мундиалю и ход первенства.



