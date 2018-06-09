Суд арестовал машины, квартиры и активы «Суммы» по делу братьев Магомедовых

Тверской суд Москвы наложил обеспечительный арест на четыре машины, две квартиры и на долю в уставных капиталах юридических лиц в рамках уголовного дела в отношении совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова.



«Тверской суд удовлетворил ходатайство следствия и наложил обеспечительный арест на четыре машины, две квартиры и на долю в уставных капиталах юридических лиц в рамках уголовного дела в отношении братьев Магомедовых», — передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Светлану Максимову.

Отмечается, что большая часть постановлений уже обжалована.

Напомним, владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов и его брат Магомед были задержаны в конце марта по подозрению в особо крупной растрате и мошенничестве, а также ОПС. Защита предлагала залог 2,5 млрд рублей, соразмерный сумме ущерба, но оба бизнесмена были арестованы. В конце мая суд продлил им арест до 5 августа.