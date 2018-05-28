Суд продлил арест братьям Магомедовым

Тверской суд Москвы продлил до 5 августа срок ареста совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова в рамках уголовного дела о растрате, мошенничестве и создании преступного сообщества. Арест также продлили третьему фигуранту дела Артуру Максидову.



«Зиявудин Магомедов не имеет постоянного места жительства не территории России. Если ему изменить меру пресечения, то он может скрыться, кроме того, нельзя изменять меру пресечения и другим фигурантам, так как они могут воспрепятствовать следствию. Прошу продлить до 5 августа срок ареста всем фигурантам дела», — приводит ТАСС слова следователя.

Прокуратура полностью поддержала ходатайство следователя. При этом Максидов и братья Магомедовы вину свою не признали.

«У нас есть компания, которая сделала очень много хорошего. Это экономическое дело, тут нет нашей вины», — заявил Зиявудин Магомедов.

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин попросил изменить меру пресечения бизнесменам «на более мягкую», не связанную с арестом.