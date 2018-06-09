Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышках холеры в 26 странах мира

Роспотребнадзор рекомендовал российским туристам внимательно относиться к выбору страны для отдыха и соблюдать меры по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний.



По данным Роспотребнадзора, с начала 2018 года «зарегистрировано свыше 22,8 тыс. случаев холеры в 26 странах мира, из них наибольшее количество (20,5 тыс.) приходится на страны Африканского континента», среди которых Замбия и Кения.

«В Йемене свыше 82 тыс. больных с подозрением на холеру, число заболевших на Гаити более 1855 человек», — говорится в сообщении.

При этом в Индии зарегистрирована вспышка вируса Нипах, который вызывает воспаление мозга и тяжелые респираторные заболевания. На территории Либерии с начала 2018 года регистрируется рост заболеваемости лихорадкой Ласса, 98% лабораторно подтвержденных случаев болезни завершились летальным исходом.

При нахождении в жарких странах ведомство рекомендует в целях профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний соблюдать меры предосторожности: внимательно относиться к выбору пищи, которая должна быть термически обработана, употреблять для питья только бутилированную или кипяченную воду.

Ранее Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК).