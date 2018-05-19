Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке Эболы в Конго

Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК). Об этом говорится на сайте ведомства.



Российских граждан просят учитывать информацию о вспышке заболевания при планировании поездок. При этом, по данным ведомства, в ДРК рано объявлять чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения имеющей международное значение.

«Ситуация находится на контроле ведомства», — говорится в сообщении.



Накануне стало известно, что в Демократической Республике Конго (ДРК) выявлено 11 новых подтвержденных случаев заражения лихорадкой Эбола, два из них окончились смертельным исходом.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о высокой вероятности возникновения новой глобальной эпидемии, которая может стать угрозой для человечества.

