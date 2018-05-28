Минздрав РФ предложил повышать акцизы на сигареты и алкоголь каждый год

Министерство здравоохранения предложило до 2020 года каждый год индексировать на 10 и 20% акцизы на крепкий алкоголь и сигареты.

Минфин разработал поправки в Налоговый кодекс, предложив акциз для парфюмерных изделий. После этого ведомство направило их в Минздрав для согласования.

Там предложили ввести новые акцизные ставки для крепкого алкоголя и сигарет на 2018—2020 годы. По ним каждые 12 месяцев акцизы должны увеличиваться не менее чем на 10% для крепкого спиртного и не менее чем на 20% для табачной продукции, пишут «Известия».

В Минфине идею не поддержали. После этого ведомства составили таблицу разногласий, чтобы найти компромисс. Договориться они должны будут до 2020 года.