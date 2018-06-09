Производитель «Протона» и «Ангары» представит концепцию многоразовой ракеты

Космический центр имени Хруничева, производящий ракеты «Протон» и «Ангара», через месяц представит в Роскосмос собственный проект многоразовой ракеты-носителя.



«Результаты работы должны быть представлены заказчику — ЦНИИмаш (головной научный институт Роскосмоса, — прим. ред.) — уже в июле 2018 года», — передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя космического центра.

Отмечается, что Фондом перспективных исследований совместно с Роскосмосом и Объединенной авиастроительной корпорацией завершено аванпроектирование легкой многоразовой ракеты.

Ранее сообщалось, что Россия разработает многоразовую ракету среднего класса в ответ на созданный американской корпорацией SpaceX Илона Маска носитель Falcon 9.

