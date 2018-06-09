Путин поручил обеспечить Wi-Fi все села с населением от 100 человек

Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить поправки в закон «О связи», предписывающие установку хотя бы одной точки беспроводного доступа в населенных пунктах с населением не менее 100 человек.



Сейчас в ряде регионов реализуется пилотный проект по установке точек доступа к интернету в населенных пунктах с населением от 250 до 500 человек.

«Проект работает очень успешно, и регионы просят расширить данный проект и снизить требования к населенным пунктам по численности населения с 250 до 100 человек», — рассказал Путину председатель законодательного собрания Владимирской области Владимир Киселев.

Федеральную программу устранения цифрового неравенства с 2014 года реализует «Ростелеком». На эти цели было выделено 168 млрд рублей, передают «Ведомости».

Представитель «Ростелекома» не стал комментировать поручение президента. По его словам, бюджет проекта пока никто не считал, он может оказаться очень значительным.