Васильева о ЕГЭ: три обязательных экзамена — это «неприлично мало»

Глава Министерства просвещения РФ Ольга Васильева не считает достаточным число ЕГЭ, обязательных для сдачи российскими школьниками. В настоящее время школьники должны сдавать минимум три ЕГЭ: два обязательных и один по выбору.



«Но я считаю, что это настолько мало, что даже неприлично об этом говорить. Потому что нет ни одной страны мира, ни одной, это я заявляю совершенно с полной ответственностью, которая не сдавала бы математику, родной язык, родную историю и иностранный язык и дальше <...> по выбору», — цитирует ТАСС главу Минпросвещения.

Кроме того, Васильева не согласилась с мнением, что после увеличения числа обязательных экзаменов школьникам станет труднее учиться. В частности, она обратила внимание на количество экзаменов, которые приходилось сдавать абитуриентам до введения ЕГЭ.



«То, что экзаменов будет больше, — вот это бесспорно», — сказала Васильева, анонсировав качественные изменения в итоговой аттестации, которые произойдут в последующие годы.

Ранее СМИ сообщали, что обязательным может стать ЕГЭ по географии, однако в министерстве эти слухи опровергли.