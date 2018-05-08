В Минфине опровергли информацию об обязательном ЕГЭ по географии

Министерство образования и науки не планирует никаких кардинальных изменений системы ЕГЭ в России. Экзамен по географии для выпускников не станет обязательным.



Ранее «Известия» со ссылкой на проект концепции развития географического образования сообщили, что, помимо уже имеющихся обязательных экзаменов, все школьники будут должны сдавать ГИА и ЕГЭ по географии. При этом в Минобрнауки действительно на рассмотрении находится проект, подготовленный Российским географическим обществом (РГО).

«В то же время подчеркнем, что никаких кардинальных изменений устоявшейся системы ЕГЭ в документе не содержится, таким образом, данная информация не соответствует действительности», — передает «РИА Новости» со ссылкой на Минобрнауки.

Проект предполагает, что к учебно-методическим комплексам будут предъявляться современные требования, и качество географического образования в России повысится, добавили в ведомстве. Документ планируют утвердить на заседании 22 мая.