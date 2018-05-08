В России могут ввести обязательный экзамен по географии

Для выпускников 9-х и 11-х классов могут ввести дополнительный обязательный экзамен. Документ может быть принят до конца мая. Соответствующий проект закона подготовили Русское географическое общество (РГО) и Министерство образования и науки.



Согласно проекту концепции развития географического образования, всем школьникам придется сдавать ГИА и ЕГЭ по географии, сообщают «Известия». Необходимость появления экзамена авторы концепции мотивируют «высокой значимостью предмета для формирования общенациональной идентичности и патриотического воспитания молодежи».

Отмечается, что документ может быть принят до конца мая.

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