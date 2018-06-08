Минфин и Минэнерго заявили о скором снижении оптовых цен на бензин
Минфин и Минэнерго ожидают, что российские нефтеперерабатывающие заводы в ближайшее время должны снизить оптовые цены на бензин вследствие снижения акцизов на топливо.
«Если мы говорим о том, чтобы стабилизировать ситуацию с независимыми АЗС, то цены в опте и мелком опте должны пойти вниз, и только в этом случае мы увидим стабилизацию цен в рознице. Поэтому снижение произойдет, и я его ожидаю в оптовом звене», — приводит ТАСС слова директора департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексея Сазанова.
Отмечается, что цены должны снизиться в опте, так как акцизы уплачивают НПЗ.
«Именно они осуществляют предложение нефтепродуктов в оптовом сегменте», — добавил Сазанов.
Ранее сообщалось, что правительство РФ разработало законопроект об экспортных пошлинах на нефтепродукты, в ближайшее время его могут внести в Госдуму.ПромышленностьНефть
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