Минфин и Минэнерго заявили о скором снижении оптовых цен на бензин

Минфин и Минэнерго ожидают, что российские нефтеперерабатывающие заводы в ближайшее время должны снизить оптовые цены на бензин вследствие снижения акцизов на топливо.



«Если мы говорим о том, чтобы стабилизировать ситуацию с независимыми АЗС, то цены в опте и мелком опте должны пойти вниз, и только в этом случае мы увидим стабилизацию цен в рознице. Поэтому снижение произойдет, и я его ожидаю в оптовом звене», — приводит ТАСС слова директора департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексея Сазанова.

Отмечается, что цены должны снизиться в опте, так как акцизы уплачивают НПЗ.

«Именно они осуществляют предложение нефтепродуктов в оптовом сегменте», — добавил Сазанов.

Ранее сообщалось, что правительство РФ разработало законопроект об экспортных пошлинах на нефтепродукты, в ближайшее время его могут внести в Госдуму.