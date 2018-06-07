Правительство РФ разработало законопроект об экспортных пошлинах на нефтепродукты

Правительство РФ разработало законопроект об экспортных пошлинах на нефтепродукты, в ближайшее время его могут внести в Госдуму. Об этом рассказал во время прямой линии с президентом РФ министр энергетики Александр Новак.

По его словам, это будет дополнительным стимулом, чтобы цены на топливо на рынке не росли.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак, в свою очередь, напомнил, что на днях встречался с главами крупнейших нефтяных компаний.

«Договорились с 30 мая о замораживании цен, были приняты решения о снижении акцизов. Также власти контролируют цены на АЗС. По состоянию на вчерашний день все компании выполняют свои обязательства.

Если договоренности не будут выполняться, мы внесем в Госдуму законопроект для уравновешивания цен на поставки на внутренний и внешний рынок», — отметил он.

По его словам, нефтяные компании отнеслись к этому с пониманием.

Президент России Владимир Путин в ответ заявил, что поддержит законопроект.



Ранее Путин заявил, что рост цен на бензин произошел из-за неправильного регулирования в сфере энергоресурсов.

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