БСТ заплатит за ведущего программы «Красная кнопка» более 320 тысяч рублей

ГУП Телерадиовещательная компания «Башкортостан» определилась с поставщиком услуг ведущего программы «Красная кнопка» для телеканала БСТ. Компания планирует заключить контракт с Азаматом Абдрахмановым за 322 тысячи рублей.

Начальная цена тендера составляла 380 тысяч рублей. Согласно сообщению, на сайте госзакупок заявки принимались с 29 мая.

В материалах говорится, что на рассмотрение была подана только одна заявка.

Согласно техзаданию, победитель должен провести не менее 398 минут программы. От него требуется модерировать беседы гостей, уметь приводить интересные аргументы и анализировать ответы экспертов.

Напомним, что программу «Красная кнопка» на БСТ ведет Азамат Муратов.

Из открытых данных следует, что Азамат Абдрахманов является директором ООО «Рекламное агентство «Муратов и Муратов». Оно зарегистрировано в Уфе с 2006 года. Основным видом деятельности компании указана «Деятельность в области радиовещания».