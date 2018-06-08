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ФАС утвердила повышение тарифов в аэропорту Уфы

15:11, 08.06.2018
ФАС утвердила повышение тарифов в аэропорту Уфы
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила повышение тарифов в аэропорту Уфы. Так тарифы на обслуживание пассажиров на внутренних рейсах вырастут на 11,8%, до 123 рублей за человека.

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, тариф на обслуживание пассажиров международных рейсов поднялся на 3,6%. Теперь он будет составлять 285 рублей за человека.

Сбор за взлет-посадку вырос с прежних 380 рублей за одну тонну максимальной взлетной массы воздушного судна до 385 рублей (на 1,3%).

Остальные тарифы не изменились.

БизнесТранспорт Башкортостан
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