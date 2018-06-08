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В Татарстане появится сеть организаций по сбору и переработке просроченных продуктов

14:38, 08.06.2018
В Татарстане появится сеть организаций по сбору и переработке просроченных продуктов
Фото: realnoevremya.ru/Инна Серова

В комитет по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Республики Татарстан передан проект создания сети организаций «Эковторпродукт». Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».

Уточняется, что она будет заниматься сбором и переработкой остатков продуктов, которые снимают с реализации магазины и торговые сети в связи с истечением сроков годности.

Проект уже получил предварительное одобрение Минсельхоза и Минэкологии.

Отметим, что с лета 2018 года в России начнется добровольная маркировка продуктов питания по принципу «светофор». Цветами будет отражено содержание сахара, соли и жиров в товарах.

Общество Татарстан
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