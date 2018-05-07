Сахар, соль и жиры отметят с помощью «светофора» на упаковке продуктов
С лета 2018 года в России начнется добровольная маркировка продуктов питания по принципу «светофор». Специальная цветовая разметка покажет содержание сахара, соли и жиров.
В список основных источников трансжиров, сахара, соли и жирных кислот Роспотребнадзор включил соки, фруктовые и овощные консервы, рыбные, хлебные, мясные, молочные и кондитерские изделия. Их нужно маркировать тремя цветами:
- красный — если содержание соли сахар и др. веществ превышает суточную норму,
- желтый — при среднем показателе,
- зеленый — если содержание веществ низкое.
По мнению Роспотребнадзора, информация о составе продуктов поможет снизить заболеваемость диабетом второго типа и ожирением, пишут «Известия».
Добавим, что 0,7 г поваренной соли на 100 г мясных и хлебных продуктов будет превышать суточную норму. Концентрация ниже 0,12 г — говорит о низком содержании.ОбществоБизнесРозничная торговля
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