Сахар, соль и жиры отметят с помощью «светофора» на упаковке продуктов

С лета 2018 года в России начнется добровольная маркировка продуктов питания по принципу «светофор». Специальная цветовая разметка покажет содержание сахара, соли и жиров.



В список основных источников трансжиров, сахара, соли и жирных кислот Роспотребнадзор включил соки, фруктовые и овощные консервы, рыбные, хлебные, мясные, молочные и кондитерские изделия. Их нужно маркировать тремя цветами:

красный — если содержание соли сахар и др. веществ превышает суточную норму,

желтый — при среднем показателе,

зеленый — если содержание веществ низкое.

По мнению Роспотребнадзора, информация о составе продуктов поможет снизить заболеваемость диабетом второго типа и ожирением, пишут «Известия».

Добавим, что 0,7 г поваренной соли на 100 г мясных и хлебных продуктов будет превышать суточную норму. Концентрация ниже 0,12 г — говорит о низком содержании.