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Сахар, соль и жиры отметят с помощью «светофора» на упаковке продуктов

08:39, 07.05.2018
Сахар, соль и жиры отметят с помощью «светофора» на упаковке продуктов
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

С лета 2018 года в России начнется добровольная маркировка продуктов питания по принципу «светофор». Специальная цветовая разметка покажет содержание сахара, соли и жиров.

В список основных источников трансжиров, сахара, соли и жирных кислот Роспотребнадзор включил соки, фруктовые и овощные консервы, рыбные, хлебные, мясные, молочные и кондитерские изделия. Их нужно маркировать тремя цветами:

  • красный — если содержание соли сахар и др. веществ превышает суточную норму,
  • желтый — при среднем показателе,
  • зеленый — если содержание веществ низкое.

По мнению Роспотребнадзора, информация о составе продуктов поможет снизить заболеваемость диабетом второго типа и ожирением, пишут «Известия».

Добавим, что 0,7 г поваренной соли на 100 г мясных и хлебных продуктов будет превышать суточную норму. Концентрация ниже 0,12 г — говорит о низком содержании.

ОбществоБизнесРозничная торговля
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