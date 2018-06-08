В челябинском турнире стронгменов «Сила Урала-2018» победил Михаил Сибагатов

В Челябинске состоялся ежегодный открытый турнир по силовому экстриму под эгидой школы силачей Эльбруса Нигматуллина «Elbrus team» — «Сила Урала-2018».

В соревнованиях по пяти видам программы участвовали атлеты из Челябинска, Тюменской и Свердловской областей, Москвы. Принял участие и стронгмен, представляющий Кубу и Челябинск, — Аниэль Кассаль Гонсалес, замкнувший десятку выступающих.

Победил в турнире с результатом в 24,5 очка Михаил Сибагатов из Трехгорного Челябинской области.

Столько же очков набрал победитель уфимского подобного турнира «Батыр Башкортостана» Виталий Исмагилов из свердловского города Первоуральска, но по дополнительным показателям стал вторым. Третье призовое место занял Александр Зинец (Тобольск, Тюменская область) — 39,5 очка.

