Виталий Мутко: «Сборная не выиграла ни одного матча в 2018 году? Лучше команды у нас нет»

После матча сборных России и Турции, в котором команды сыграли вничью вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что отсутствие побед в подготовительных матчах — не показатель силы нынешней национальной команды.

— В 2018 году у сборной ни одной победы. Что будет на чемпионате мира?

— Ничего страшного. Не забывайте, против кого мы играли. Аргентина, Испания, Бразилия, Франция, — приводит слова чиновника «Спорт-Экспресс».

— Австрия, Турция.



— Австрия немцев обыграла! Вы посмотрите матч Бразилия — Хорватия. 80 минут футбола не было. Была перепасовка. Просто уровень мастерства у Бразилии и России разный. Они в конце за счет своего мастерства забили два мяча. На самом деле, сейчас все команды находятся под нагрузками. Это видно по результатам — 0:0, 1:0. Команда сейчас выходит из-под нагрузок…

— То есть все будет в порядке?

— У нас лучше команды нет. Она стремится, желает, хочет. Абсолютно уверен, что она отдаст все, что умеет.

В последнем матче против сборной Турции россияне сыграли вничью 1:1. Ранее сборная России уступила Бразилии (0:3), Франции (1:3) и Австрии (0:1).

Сегодня в большом интервью постоянный эксперт «Реального времени», футбольный агент Алексей Сафонов высказался о проблемах российской национальной команды.