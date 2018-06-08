В Уфе на сутки перекрыли одну из центральных улиц

Сегодня в Уфе на сутки перекрыли улицу 50 лет Октября. Ограничение на одной из главных улиц города действует с 8.00 8 июня до 5.00 9 июня.

Ремонт дороги будет проводиться на участке от улицы Цюрупы до улицы Б. Гражданской (ул. Мингажева), передает пресс-служба мэрии Уфы.

Отмечается, что кольцо возле Центрального рынка закрывать не планируется.

Напомним, что накануне в Уфе произошел провал асфальта на пересечении улиц Кирова и Цюрупы. Дорога просела из-за протечки на сетях ООО «БашРТС».