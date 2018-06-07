Провал асфальта в центре Уфы образовался из-за протекших теплосетей

Власти Уфы сообщили, что просадка асфальта на пересечении улиц Кирова и Цюрупы образовалась из-за протечки на сетях ООО «БашРТС». Рабочие начали засыпку провала.

Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Ранее стало известно, что в центре Уфы образовался провал. Он расположился на первой полосе на перекрестке улиц Кирова и Цюрупы. Его размер составил приблизительно 1х1 м. Его глубина достигла 1,5 м.

Сообщалось, что дорожники занимаются установлением причины и примутся за ремонт только после того, как поймут из-за чего асфальт просел.