Власти Ижевска перенесли выборы главы города

Власти Ижевска перенесли назначенные на сегодня выборы главы города. Четверо из 12 членов конкурсной комиссии не смогли явиться.

Новое заседание может быть перенесено на месяц, передает пресс-служба правительства Удмуртии.

«Сроки проведения новой комиссии, согласно законодательству, установит городская дума Ижевска», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что у части членов комиссии могут быть «отпуска или иные причины».

Напомним, что накануне одна из 14 кандидатов на пост мэра отказалась участвовать в конкурсе. Директор ювелирного дома «Золото Маккены» Лилия Данилова сняла свою кандидатуру с конкурса.

Ранее «Реальное время» анализировало кандидатов, придя к выводу, что настоящей интриги в конкурсе не заложено. Скорее всего, новым руководителем администрации города станет председатель гордумы Олег Гарин.