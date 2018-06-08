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Власти Ижевска перенесли выборы главы города

09:35, 08.06.2018
Власти Ижевска перенесли выборы главы города
Фото: google.ru/maps/скриншот

Власти Ижевска перенесли назначенные на сегодня выборы главы города. Четверо из 12 членов конкурсной комиссии не смогли явиться.

Новое заседание может быть перенесено на месяц, передает пресс-служба правительства Удмуртии.

«Сроки проведения новой комиссии, согласно законодательству, установит городская дума Ижевска», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что у части членов комиссии могут быть «отпуска или иные причины».

Напомним, что накануне одна из 14 кандидатов на пост мэра отказалась участвовать в конкурсе. Директор ювелирного дома «Золото Маккены» Лилия Данилова сняла свою кандидатуру с конкурса.

Ранее «Реальное время» анализировало кандидатов, придя к выводу, что настоящей интриги в конкурсе не заложено. Скорее всего, новым руководителем администрации города станет председатель гордумы Олег Гарин.

ОбществоВласть Удмуртия
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