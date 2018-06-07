«Королева бриллиантов» Лилия Данилова снялась с конкурса на пост главы Ижевска

Директор ювелирного дома «Золото Маккены» Лилия Данилова сообщила о снятии своей кандидатуры с конкурса на пост главы Ижевска. Таким образом количество кандидатов на должность сити-менеджера сократилось.

«Среди заявившихся кандидатов есть люди с большим политическим опытом и стажем муниципальной работы», — заявила Данилова в ролике, опубликованном на ее странице в Facebook.

«Королева бриллиантов» пообещала, что передаст победителю конкурса все предложения, которые жители столицы Удмуртии присылали ей для формирования программы.

Напомним, что выборы главы города должны состояться в Ижевске завтра. «Реальное время» анализировало кандидатов, придя к выводу, что настоящей интриги в конкурсе не заложено. Скорее всего новым руководителем администрации города станет председатель гордумы Олег Гарин.