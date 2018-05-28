EA Sports: Победителем ЧМ-2018 будет сборная Франции, Россия выйдет из группы

По прогнозам крупнейшего производителя спортивных симуляторов и видеоигр EA Sports, победу на российском мундиале должна одержать сборная Франции. Такой прогноз компания получила с помощью собственной видеоигры FIFA 18, просимулировав турнирное расписание ЧМ-2018.

Если верить игре, то «трехцветные» выйдут из группы в плей-офф с первого места, после чего обыграют Аргентину (1:0) в 1/8 финала, Уругвай (2:0) в четвертьфинале. В финале же сойдутся сборные Франции и Германии, где сыграют 1:1 в основное время. В серии пенальти же Франция окажется удачливее — 4:3.

Для сборной России FIFA 18 предсказала выход в 1/8 финала со второго места в группе A. Но их остановит будущий бронзовый призер ЧМ 18, сборная Испании.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Сборная России выступит в группе A с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая. Франция начнет свой путь в группе С вместе со сборными Австралией, Перу и Дании.