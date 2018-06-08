Начальники ФСИН после коррупционных скандалов в 2017 году разбогатели на треть

Аналитическая служба «Реального времени» изучила декларации начальников ФСИН, сохранивших свои посты после коррупционных скандалов, арестов и уголовных дел в отношении главных лиц системы исполнения наказания России и Татарстана.

Оказалось, что вышесказанное не помешало российским «гражданам начальникам» разбогатеть в 2017 году в 1,5 раза, а конкретно татарстанским — аж на треть. Отмечается, что зарплата у работников повысилась только в апреле 2018 года.

Подробнее о доходах скандальных руководителей ФСИН — в материале «Реального времени».