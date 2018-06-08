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На топ-менеджера «Роснано» завели новое дело о крупном мошенничестве — СМИ

01:59, 08.06.2018
На топ-менеджера «Роснано» завели новое дело о крупном мошенничестве — СМИ
Фото: bryanskobl.ru

Следственный комитет возбудил новое уголовное дело о мошенничестве в отношении управляющего директора «Роснано» по инвестиционной деятельности Андрея Горькова

«В отношении Горькова возбуждено новое уголовное дело, ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)», — передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По словам источника, суть нового обвинения связана с мошенничеством, связанным с компанией, в которую «Роснано» инвестировало денежные средства для развития одного из проектов в области нанотехнологий.

Ранее Горькову было предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями. Бывший топ-менеджер нанес ущерб госкорпорации на сумму более 700 млн рублей.

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