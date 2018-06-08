Индия подтвердила покупку российских С-400 несмотря на санкции США

Министр обороны Индии Нирмала Ситхараман заявила, что Индия развивает сделку по приобретению российских систем противовоздушной обороны С-400, несмотря на американские санкции против российских компаний.



«В Индии довольно много российских оборонных продуктов — боевые единицы, комплектующие и обслуживание», — цитирует Defence News главу военного ведомства.

По словам Ситхараман, «американский закон о санкциях CAATSA («О противодействии противникам Америки путем санкций») не может повлиять на оборонное сотрудничество между Индией и Россией». Отмечается, что Индия хотела закупить до 12 зенитных ракетных систем С-400.

Ранее российские зенитные ракетные комплексы С-400 стали причиной споров между Турцией и США. Отмечалось, что Вашингтон может наложить санкции из-за покупки Анкарой С-400. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что США не имеют права диктовать Анкаре свои условия по закупкам вооружений.