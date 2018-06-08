Сумма страхового возмещения вкладчикам может возрасти до 10 миллионов рублей

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что предельная сумма страхового возмещения вкладчикам в России скоро может существенно вырасти с нынешних 1,4 млн рублей.



Как отметил глава АСВ Юрий Исаев, речь идет о повышении предельной суммы страховки до 10 миллионов рублей, передает «РИА Новости». Отмечается, что идея уже согласована со всеми заинтересованными сторонами, и законопроект могут в ближайшее время внести в Госдуму.

Причину такого повышения страхового возмещения связывают с тем, что Банк России уже завершил основную часть работы по расчистке банковской системы от недобросовестных игроков. Это значит, что в ближайшее время не предвидится крупных отзывов лицензий, за которыми следуют многомиллиардные выплаты АСВ вкладчикам.

Ранее сообщалось, что увеличить выплаты планируют людям, оказавшимся в «социально чувствительных ситуациях: получение наследства, покупка-продажа квартиры, получение страховых выплат и социальных пособий».