Глава ЦБ РФ предложила увеличить страховые выплаты вкладчикам

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина предложила подумать над увеличением страхового возмещения по вкладам физлиц. Сейчас установлен порог в 1,4 млн рублей.

Увеличить выплаты планируют людям, оказавшимся в «социально чувствительных ситуациях: получение наследства, покупка-продажа квартиры, получение страховых выплат и социальных пособий».

Кроме того, банк поддержал предложение АСВ против оспаривания снятия вкладов до 10 млн рублей, передает «Коммерсантъ».

Ранее вкладчики ТФБ и «Интеха» обвинили Набиуллину в сделках с предпочтением. Вызов ЦБ в суд тогда назвали достойным ответом на шквал исков АСВ к вкладчикам рухнувших банков.