Глава ЦБ РФ предложила увеличить страховые выплаты вкладчикам
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина предложила подумать над увеличением страхового возмещения по вкладам физлиц. Сейчас установлен порог в 1,4 млн рублей.
Увеличить выплаты планируют людям, оказавшимся в «социально чувствительных ситуациях: получение наследства, покупка-продажа квартиры, получение страховых выплат и социальных пособий».
Кроме того, банк поддержал предложение АСВ против оспаривания снятия вкладов до 10 млн рублей, передает «Коммерсантъ».
Ранее вкладчики ТФБ и «Интеха» обвинили Набиуллину в сделках с предпочтением. Вызов ЦБ в суд тогда назвали достойным ответом на шквал исков АСВ к вкладчикам рухнувших банков.ЭкономикаБанки
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