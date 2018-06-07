Руководитель «КАМАЗ-мастер» представил маршрут «Шелкового пути»–2018

Руководитель проекта «Шелковый путь» и команда «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин официально представил маршрут ралли-марафона 2018 года на презентации в Москве.



Гонка стартует 15 июля в китайском Сиане и финиширует 27 июля в Москве. Первая половина маршрута пройдет по территории Китая, где предусмотрен день отдыха в Урумчи, сообщает Championat.

Далее гонка переберется в Россию, куда боевую технику перевезут на самолетах. После нескольких спецучастков рядом с Астраханью участники устремятся в сторону Москвы через Волгоград и Липецк.

Напомним, экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Эдуарда Николаева стал победителем ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков.