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Руководитель «КАМАЗ-мастер» представил маршрут «Шелкового пути»–2018

23:33, 07.06.2018
Руководитель «КАМАЗ-мастер» представил маршрут «Шелкового пути»–2018
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Руководитель проекта «Шелковый путь» и команда «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин официально представил маршрут ралли-марафона 2018 года на презентации в Москве.

Гонка стартует 15 июля в китайском Сиане и финиширует 27 июля в Москве. Первая половина маршрута пройдет по территории Китая, где предусмотрен день отдыха в Урумчи, сообщает Championat.

Далее гонка переберется в Россию, куда боевую технику перевезут на самолетах. После нескольких спецучастков рядом с Астраханью участники устремятся в сторону Москвы через Волгоград и Липецк.

Напомним, экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Эдуарда Николаева стал победителем ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков.

Спорт Татарстан
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