Уфимский рапирист Тимур Сафин стал вторым на этапе Гран-при в Шанхае

Уфимский рапирист Тимур Сафин стал вторым на этапе Гран-при в Шанхае. В финале индивидуальных соревнований олимпийский чемпион Рио-2016 уступил британцу Ричарду Крузу в упорной борьбе — 13:15, сообщает официальный сайт Федерации фехтования России.

В полуфинале башкирский фехтовальщик одолел спортсмена из США — Рэйса Имбодена со счетом 15:10.

В этом турнире рапиристов участвовали 11 российских спортсменов, в том числе и воспитанники башкирской школы фехтования. Искандер Ахметов занял итоговую 24-ю позицию, Аскар Хамзин — 42-ю, Тимур Арсланов — 56-ю.



Сафин в этом сезоне стал единственным рапиристом, кто во всех турнирах Гран-при вошел в восьмерку сильнейших. Помимо двух вторых мест он стал пятым в Анахайме (США).

