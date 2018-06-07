Болельщики «Зенита» из Эстонии необычным способом поздравили Семака

Болельщики «Зенита» из Эстонии необычным образом поздравили Сергея Семака с назначением на пост главного тренера команды из Санкт-Петербурга, сообщает Sport24.ru.

Фанаты на 20 минут разместили на рекламных мониторах по всей стране баннер, приуроченный к назначению Семака. Были задействованы мониторы в Таллине, Маарду, Тарту, Пайде и Нарве.



Напомним, что Сергей Семак покинул пост главного тренера ФК «Уфа» и возглавил питерскую команду.

Генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов обещал назвать имя нового главного тренера в течение десяти дней, заметив, что это будет отечественный специалист.

