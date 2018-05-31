«Семак — это self-made man, химический симбиоз и будущий тренер сборной России»

Еще одна яркая личность прошла «школу жизни» вместе с ФК «Уфа»

То, о чем говорили с начала «кризиса «Зенита», свершилось. Сергей Семак, пятый тренер «Уфы», закончив свою миссию «на отлично», пошел на повышение, оставив «горожан» одних перед неизведанными далями. Впереди у башкирского клуба — первая в жизни Лига Европы, пятый юбилейный сезон в Премьер-лиге и интрига — кто подхватит тренерскую эстафету. Спортивная редакция «Реального времени» предлагает вспомнить «время Семака» в истории ФК «Уфа».

С «багажом Гончаренко» до «семаковского» успеха

Сергей Семак пришел в «Уфу» не на пустое место. 30 декабря 2016 года его назначение выглядело, как новогодний подарок в черном ящике. Как говорили тогда многие, расстроенные тем, что «армия» забрала в свое войско окрепшего и окрыленного на башкирской земле Виктора Гончаренко: «Семак поедет на его багаже». Но Богданыч добавил к поклаже Михалыча свои чемоданы, полные жизненного и тренерского опыта (накопленного работой в штабе Лучано Спаллетти, Мирчи Луческу, Андре Виллаш-Боаша). Семак знал и от Бердыева, как заставлять гнуться «Барселону» и «Интер».

Он принял команду от Гончаренко после 17-го тура, когда РФПЛ ушла на зимние каникулы. На тот отрезок чемпионата «горожане» занимали 8-е место, одержав семь побед, сыграв четыре раза вничью и шесть раз проиграв. И было опасение — а не скатимся ли вниз? Сергей Богданович поднял «Уфу» на место выше. В весенний период было пять побед, правда, обидно уступили старожилам — «Локомотиву», «Спартаку», ЦСКА и «Рубину» на его поле. Итоговый результат, 7-е место, тогда был рекордом для «Уфы».

Тяжело давался старт и следующего сезона — первого самостоятельного для Семака: всего две победы в 10 матчах. Но постепенно «горожане» набирали обороты, матч за матчем чувствовали уверенность в своих силах, которую внушал тренер, и весенний отрезок команда из Уфы провела довольно прилично (не будем вспоминать обидные 1:2 от «Зенита» и «Арсенала»). Новый рекорд клуба трансформировался в разгром на финише обладателя Кубка России «Тосно» с самым крупным счетом в истории «Уфы» в Премьер-лиге 5:0 — как оценка «отлично». Что дало жирные бонусы — 6-е рекордное место и выход в «европейский свет». Скажете, опять повезло этим «горожанам», как тогда с брянским «Динамо» (выход в ФНЛ из «Урал-Поволжья»)? Может быть. Но ведь уфимцы этого хотели больше всех.

Экс-главный тренер ФК «Уфа-2001» Александр Скоробогатов прокомментировал «Реальному времени» работу Сергея Семака.

— Сергей Богданович создал хороший коллектив единомышленников, сплотил команду под определенный результат, которого в конце сезона «Уфа» и достигла. 6-е место для нашего города — приятный подарок как для болельщиков и любителей футбола, так и для республики в целом. Огромные слова благодарности Сергею Богдановичу за большой вклад в развитие футбола в Башкортостане.

Открытая книга

Сергей Семак стал в Уфе своим, как прежде в Москве, Казани или Питере. Не страдал высокомерием, общался со всеми на равных, но соблюдал дистанцию. Он с удовольствием посещал детские турниры, проводимые «Уфой», исполняя, как Дед Мороз, мечты тысяч мальчишек и девчонок о заветном автографе или о фото со звездой. Не отказывал и взрослым — песня Шевчука «Белая река» в командном исполнении с Газизовым, Фатаи, Обляковым и иже с ними как итог успешного сезона-2017; презентация новой формы; представление новичков Сейдахмета и Неделчару весной-2018; товарищеский матч на кипрском сборе… Семья Семака тоже была в центре внимания. Особенно жена Анна.

— Честно скажу: адаптация далась сложно всем членам семьи, — рассказала однажды Анна Семак журналу «Уфа.Собака.ru». — Например, раньше дети учились в частной школе, где в классах сидят максимум по 12 человек, а сейчас в государственной школе у них больше 30 одноклассников. Проблеск надежды возник, когда я попала в студию к Сердару Камбарову. В Петербурге я так и не нашла мастера, который бы идеально укладывал волосы, а у Сердара все девочки делают это потрясающе. Потом с каждым днем я все больше начала влюбляться в Уфу и недавно, будучи в отъезде, поняла, что очень скучаю. По перспективе гор, снегу, любимому «Ак-Йорту». Я по-настоящему полюбила башкирскую лексику: мои любимые слова — «аптраган» и ласковые «кызым», «улым» — каждый день их употребляю и удивляюсь их приятному звучанию.

С уважением относились к мудрости и человечности Богданыча и в самой команде. Старожил «Уфы», прошедший с ней три дивизиона и «доживший» до Лиги Европы, Азамат Засеев в интервью «Реальному времени» заметил:

— Скажу так: Богданыч — очень требовательный тренер. Необязательно ведь криками доносить до игроков свои идеи и указывать им на какие-то ошибки. Мне лично его методы по душе, не люблю крики и ругань. Но все игроки разные по характеру, к каждому должен быть, наверное, свой подход. Поэтому если кому-то кажется, что Семак не умеет повышать голос, он ошибается. Кому надо и когда надо он сделает замечание и укажет так, что тот поймет моментально. Про Сергея Богдановича можно книгу написать. Про некоторые вещи я рассказывать не буду, но настроить на игру Семак может еще как. Установки установками, но для него самое главное — это самоотдача. Чтобы глаза горели, когда выходим на поле, чтобы не боялись играть, а получали кайф даже от отбора мяча.

Российский карт-бланш Семака

С уходом Роберто Манчини, у которого не получилось со «звездной сборной «Газпрома», руководство «Зенита» сразу накидало себе новый недешевый список претендентов на тренерский мостик. В него вошли: Маурицио Сарри («Наполи»), Паулу Фонсека («Шахтер»), Хорхе Сампаоли (сборная Аргентины), Марсело Гальярдо («Ривер Плейт») и Сергей Семак («Уфа»). Позже сюда же сватали Дика Адвоката. Довольно быстро все кандидатуры отпали, кроме сражавшегося в этом сезоне за «золото» со «Старой синьорой» в Италии Сарри да ведущего битву с пятью топами сверху и минимум четырьмя дышащими в спину претендентами на путевку в Европу Семаком. Эпопея с итальянцем продолжалась порядка полутора недель, но «Челси» с Абрамовичем оказался гораздо более аргументированным в уговорах, и «Зенит» сдался и тут. Оставался вариант, который лежал на поверхности, но его держали как «запасной выход». Как знать, может, Семак — это тот самый выход к золотой вершине не только российского уровня, но и европейского.

Семака в Питере встречают с ярко выраженным оптимизмом. Известный своей прямотой Михаил Боярский прямо-таки счастлив от возвращения Сергея «домой в Питер»:

— Очень рад. Я давно об этом мечтал. Для нашей команды Семак — это наилучшая кандидатура. Это серьезный спортсмен, которого, по сути, провожали всем городом. Слава Богу, что он вернулся. Уверен, что ему по силам дать энергию для восстановления команды, а также провести хорошую селекцию. С ним связаны все самые радужные надежды. Надеюсь, Сергей справится с замечательной командой. Его кандидатура оптимальна во всех отношениях. Мы многого ждали от зарубежных тренеров, но, как выяснялось, дело не в них, а в команде. Семак — часть команды. Клуб снова обретет уверенность под его руководством.

Угадай Газизова!

Возможен и такой исход, что «Уфа» с новой «головой» встретится с «Зенитом» Семака на турнирной дороге Лиги Европы уже в этом году — и это будет очень интересное противостояние. Поживем — увидим. Шамиль Газизов обещал назвать имя нового наставника «Уфы» в ближайшие 10 дней, то есть до чемпионата мира в России. Список претендентов, предложенный «Реальным временем» почти две недели назад, сократился до четырех человек: Кононов, Рахимов, Галактионов и Томаров (которого «Спорт-Экспресс» настойчиво прочит в рулевые «горожан»). Игорь Колыванов — надежда нового богатого хозяина «Торпедо», а Андрей Тихонов будет поднимать «Крылья» на новую самарскую высоту.

Спортивная редакция «Реального времени» обратилась к экспертам с просьбой оценить состоявшийся переход.

Максим Балобанов спортивный обозреватель «RBToday» Ящик Пандоры наконец открылся. То, о чем говорили последние несколько недель, стало явным: Семак пошел на повышение, «Уфа» будет искать нового главного. Вариантов множество. И те кандидатуры, что озвучены ранее, вряд ли на самом деле были на карандаше у уфимского менеджмента. Жду в этом плане интересного сюрприза. Ведь «Уфа» без этого не может.

Павел Смильгин главный тренер ФК «Витязь-ГТУ» (Уфа) Был у нас Гончаренко, был Семак, кто при них был в тренерском штабе? Томаров, Кашуба — правильно. Этот же опыт должен накапливаться. Пришел Семак, который до этого работал с известными иностранными специалистами, внес свои идеи, добавив к тому, что привнес уже Гончаренко. И «Уфа» теперь не валится, опыт уже есть. Семак ушел, но много сделал для уфимского и республиканского футбола. Я думаю, Шамиль Камилович в очередной раз не ошибется. Потому что выбор двух последних тренеров — просто исключительный.

Флер Фахретдинов экс-главный тренер «БИС-Динамо», предтечи ФК «Уфа» Если емко, Семак — это человек, сделавший себя сам. Такие в наше время — редкость! Есть протеже, есть связи, есть любимчики, но все это не про Семака. Это, прежде всего, большое трудолюбие, сила воли, внутренний резерв. Его психологическая устойчивость к внешнему миру — феноменальная! Поработал с тренерами топ-уровня, обогатил свой тренерский потенциал. Самостоятельная работа в ФК «Уфа» показала, на что он способен. Скажу так, если при прежних тренерах, включая Гончаренко, мы играли по сопернику, по счету, преимущественно полагаясь на ошибки соперников, на стандарты, играя вторым номером, то за полтора года Семак смог перестроить игру. Независимо от соперника, будь то «Спартак», «Зенит», ЦСКА или «Тосно» с Хабаровском, мы часто играли первым номером. Это всегда было неожиданностью для соперников. Мы заставляли ошибиться соперника, а не ждали его ошибок. Как говорится, почувствуй разницу! Жаль, что Семак уходит! Но жизнь продолжается, ничего страшного, нам надо двигаться вперед. А Сергею Богдановичу нужно реализовать себя как тренера с большой буквы. И вы знаете, у меня нет сомнений, что у нас работал будущий тренер сборной России, которая добьется самых высоких результатов за всю ее историю. На чем основывается мой оптимизм? Он, Сергей Богданович Семак, прошел все ступени как футболист и как тренер, это современный химический симбиоз! Он сделал себя сам!