Татарстан предложил Минэкономразвития РФ собрать IT-кластеры на всероссийское совещание

Центр кластерного развития РТ на совещании в Министерстве экономического развития РФ предложил устроить федеральное совещание с участием IT-кластеров и IT-компаний страны.

«Целью встречи будет обсуждение мер поддержки отрасли и пилотирования разработки компании IQ300 — онлайн-платформы для межкластерного взаимодействия», — рассказал «Реальному времени» глава центра Альберт Гайфуллин.

Также, по его словам, Татарстан предложил усовершенствовать меры поддержки малого и среднего бизнеса. Одна из идей — создать при Минэкономразвития РФ центр компетенций с единым окном. Новая структура может анализировать, какие участники кластеров на какие существующие программы поддержки могут рассчитывать.