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Башкирия стала лидером Поволжья по уровню безработицы

16:19, 07.06.2018 1
Башкирия стала лидером Поволжья по уровню безработицы
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Аналитики подсчитали, что самый высокий уровень безработицы в ПФО за февраль—апрель 2018 года зафиксирован в Башкирии. Индекс безработицы в республике достиг 5,4%.

По данным Росстата, в Башкирии 105,7 тысячи безработных. При этом численность работоспособного населения в РБ составляет 1,96 млн человек.

Такой же индекс безработицы (5,4%) показал Пермский край. Однако число безработных в регионе составляет только 67,8 тысячи человек. Всего здесь насчитали 1,26 млн человек. По общему количеству безработных на втором месте находится Татарстан (68,1 тысячи человек). Однако индекс безработицы в республике наоборот самый низкий в ПФО — 3,4%. Количество трудоспособного населения в регионе превысило 2 млн человек.

Регион

Количество безработных

Индекс безработицы

Общее количество трудоспособного населения

Республика Башкортостан

105,7

5,45%

1957,7

Республика Марий Эл

16,1

5,0%

324,0

Республика Мордовия

18,8

4,6%

413,5

Республика Татарстан

68,1

3,4%

2023,4

Удмуртская Республика

33,3

4,3%

780,2

Чувашская Республика

31,8

5,3%

605,0

Пермский край

67,8

5,4%

1257,5

Кировская область

35,1

5,3%

657,3

Нижегородская область

74,7

4,2%

1763,0

Оренбургская область

47,6

4,8%

986,7

Пензенская область

29,4

4,4%

671,6

Самарская область

60,3

3,6%

1697,5

Саратовская область

61,9

5,2%

1187,2

Ульяновская область

24,7

4,0%

617,6

АналитикаОбщество БашкортостанКировская областьУдмуртияТатарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:08
    так держать, башкирцы!
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