Башкирия стала лидером Поволжья по уровню безработицы
Аналитики подсчитали, что самый высокий уровень безработицы в ПФО за февраль—апрель 2018 года зафиксирован в Башкирии. Индекс безработицы в республике достиг 5,4%.
По данным Росстата, в Башкирии 105,7 тысячи безработных. При этом численность работоспособного населения в РБ составляет 1,96 млн человек.
Такой же индекс безработицы (5,4%) показал Пермский край. Однако число безработных в регионе составляет только 67,8 тысячи человек. Всего здесь насчитали 1,26 млн человек. По общему количеству безработных на втором месте находится Татарстан (68,1 тысячи человек). Однако индекс безработицы в республике наоборот самый низкий в ПФО — 3,4%. Количество трудоспособного населения в регионе превысило 2 млн человек.
|
Регион
|
Количество безработных
|
Индекс безработицы
Общее количество трудоспособного населения
|
Республика Башкортостан
|
105,7
|
5,45%
1957,7
|
Республика Марий Эл
|
16,1
|
5,0%
324,0
|
Республика Мордовия
|
18,8
|
4,6%
413,5
|
Республика Татарстан
|
68,1
|
3,4%
2023,4
|
Удмуртская Республика
|
33,3
|
4,3%
780,2
|
Чувашская Республика
|
31,8
|
5,3%
605,0
|
Пермский край
|
67,8
|
5,4%
1257,5
|
Кировская область
|
35,1
|
5,3%
657,3
|
Нижегородская область
|
74,7
|
4,2%
1763,0
|
Оренбургская область
|
47,6
|
4,8%
986,7
|
Пензенская область
|
29,4
|
4,4%
671,6
|
Самарская область
|
60,3
|
3,6%
1697,5
|
Саратовская область
|
61,9
|
5,2%
1187,2
|
Ульяновская область
|
24,7
|
4,0%
617,6
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