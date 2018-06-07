Башкирия стала лидером Поволжья по уровню безработицы

Аналитики подсчитали, что самый высокий уровень безработицы в ПФО за февраль—апрель 2018 года зафиксирован в Башкирии. Индекс безработицы в республике достиг 5,4%.

По данным Росстата, в Башкирии 105,7 тысячи безработных. При этом численность работоспособного населения в РБ составляет 1,96 млн человек.

Такой же индекс безработицы (5,4%) показал Пермский край. Однако число безработных в регионе составляет только 67,8 тысячи человек. Всего здесь насчитали 1,26 млн человек. По общему количеству безработных на втором месте находится Татарстан (68,1 тысячи человек). Однако индекс безработицы в республике наоборот самый низкий в ПФО — 3,4%. Количество трудоспособного населения в регионе превысило 2 млн человек.