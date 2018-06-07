В МЧС предупредили о заморозках в регионах Поволжья

В ряде регионов Поволжья в ночь на пятницу ожидаются заморозки. Жителей Башкирии, Пермского края, Ульяновской и Кировской областей о похолодании предупредили в МЧС.

По данным главка МЧС по Башкирии, в республике заморозки в воздухе и на поверхности почвы могут достигнуть -2°С. На отдельных участках автодорог туман, видимость 500—1000 м.

В Ульяновске заморозки также ожидаются до -2°С, говорится в сообщении ГУ МЧС по области. Спасатели предупредили жителей региона об опасности эксплуатации отопительных приборов.

В главке МЧС по Пермскому краю также предупредили о заморозках до 1-2 градусов ниже ноля в воздухе и на поверхности почвы.

Спасатели Кировской области призвали ждать похолоданий до -1°С в большинстве районов региона.

Напомним, что в ночь на 8 июня заморозки ожидаются и в Татарстане.