Гидрометцентр РТ объявил штормовое предупреждение из-за заморозков 8 июня

В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за заморозков, которые ожидаются в первые дни июня. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

По данным синоптиков, ночью 8 июня на территории Республики Татарстан местами ожидаются заморозки до -1⁰C.



Ранее МЧС предупредило жителей Татарстана о сильном ветре. Завтра на территории республики местами ожидается сильный юго-западный ветер с порывами до 16 м/с.

Напомним, что в первый день лета в регионы ПФО пришло сильное похолодание и даже выпал снег. Тогда также было объявлено штормовое предупреждение. Температура воздуха в ночные часы опускалась до -2⁰C.