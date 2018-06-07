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Президиум РАН не согласился назначить врио главы Уфимского центра Академии наук на постоянной основе

14:04, 07.06.2018

Президиум Российской академии наук (РАН) вынес решение по кандидатам на пост председателя Уфимского федерального исследовательского центра РАН. В академии отклонили кандидатуру доктора экономических наук Рустема Ахунова, являющегося врио руководителя организации.

Согласно документу, также отклонена кандидатура доктора экономических наук Ильдара Зулькарная.

При этом в РАН одобрили кандидатуры доктора биологических наук Олега Логинова, доктора химических наук Ахата Мустафина, доктора биологических наук Алексея Николенко и доктора географических наук Айбулата Псянчина.

Напомним, что Рустем Ахунов был назначен временно исполняющим обязанности председателя УФИЦ РАН в апреле этого года.

ОбществоВластьОбразование Башкортостан
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