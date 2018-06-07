Президиум РАН не согласился назначить врио главы Уфимского центра Академии наук на постоянной основе

Президиум Российской академии наук (РАН) вынес решение по кандидатам на пост председателя Уфимского федерального исследовательского центра РАН. В академии отклонили кандидатуру доктора экономических наук Рустема Ахунова, являющегося врио руководителя организации.

Согласно документу, также отклонена кандидатура доктора экономических наук Ильдара Зулькарная.

При этом в РАН одобрили кандидатуры доктора биологических наук Олега Логинова, доктора химических наук Ахата Мустафина, доктора биологических наук Алексея Николенко и доктора географических наук Айбулата Псянчина.

Напомним, что Рустем Ахунов был назначен временно исполняющим обязанности председателя УФИЦ РАН в апреле этого года.