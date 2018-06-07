Путин о Скрипалях: «Если против них применили бы боевое отравляющее вещество, они погибли бы на месте»

Президент России Владимир Путин считает, что если бы против бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии применили боевое отравляющее вещество, то они погибли бы на месте. Об этом президент рассказал во время прямой линии.

Он также отметил, что пока у России нет доступа к расследованию и доступа для общения к Юлии Скрипаль, комментировать ситуацию трудно.



Ранее в российском посольстве в Лондоне заявили, что больница в Солсбери ни разу прямо не подтвердила, что у Скрипалей были симптомы химического отравления.

Следить за прямой линией президента России вы можете в текстовой трансляции «Реального времени».

