Курултай Башкирии подготовил законопроект о самообложении граждан

Госсобрание — Курултай Башкирии рассмотрит в первом чтении поправки в закон о местном самоуправлении. Они позволят ввести в республике практику самообложения.

Накануне комитет Курултая по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и СМИ рекомендовал принять законопроект, пишет «Коммерсант».

Парламент Башкирии представляет самообложение как сбор разовых платежей на решение «конкретных вопросов местного значения».

Предлагается выносить вопрос о сборе на местные референдумы или сходы граждан.

Председатель комитета Румиль Азнабаев рассказал, что при помощи такого механизма сельские жители смогут «не ждать, когда государство решит мелкие для страны, но существенные для села вопросы, а смогут решать их сами».

Напомним, что практика самообложения уже давно введена в Татарстане. В начале 2018 года местные администрации предупредили жителей республики о штрафах за уклонение от добровольных сборов. Однако в апреле Госсовет РТ признал, что самообложение может быть только добровольным.