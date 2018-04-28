Самообложение в Татарстане признали добровольным

В Госсовете Татарстана заявили, что самообложение остается добровольным, любые наказания за неуплату взносов являются незаконными.



«Такого в планах нашего комитета нет. Два года назад эта тема обсуждалась, но это не пошло, было много критики. Самообложение же добровольное, а со штрафами было бы добровольно-принудительное», — цитирует «Коммерсант» зампредседателя парламентского комитета по законности и правопорядку Рафила Нугуманова.

Отмечается, что Зеленодольский городской суд прекратил административные дела жителей села Бело-Безводное, отказавшихся от самообложения.

В марте они получили предупреждения от административной комиссии за неуплату 250 рублей на благоустройство своего поселка. Суд посчитал решение комиссии незаконным в связи с тем, что решение о самообложении жителей села принималось на местном референдуме и «не относится к муниципальным правовым актам». У властей не было полномочий наказывать местных жителей, передает «Коммерсант» решение суда.

В начале 2018 года местные администрации предупредили жителей Татарстана о штрафах за уклонение от добровольных сборов, решения о которых были приняты на референдумах о самообложении. Уведомления о возможной административной ответственности получили жители Ютазинского и Зеленодольского районов.

Напомним, программа самообложения в Татарстане действует с 2013 года. Референдумы проходят в основном в сельских муниципалитетах и небольших городах.