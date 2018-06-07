Компания из Великобритании заинтересовалась ТОСЭР «Челны»

Компания из Великобритании, которая производит и поставляет высококачественные самоходные и прицепные сельскохозяйственные опрыскиватели, заинтересовалась ТОСЭР «Челны».

Кроме того, производитель планирует поставлять свою продукцию на татарстанский рынок, сообщает KazanFirst.

Ранее в автограде стартовал проект по созданию индустриального парка китайской корпорации Haier по производству бытовой техники. Инвестиции в строительство завода площадью почти 30 тыс. кв. м (разместится на 53 гектарах) составят более 3 млрд рублей (50 млн долларов).