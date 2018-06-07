Готовую молочную продукцию будут маркировать

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что готовая молочная продукция не будет учитываться в системе электронной ветеринарной сертификации (ЭВС), которая должна заработать с 1 июля 2018 года.

Готовую продукцию разрешили маркировать метками Data Matrix. На этом настаивали крупнейшие переработчики Danone и PepsiCo, передают «Ведомости».

Сырье и остальные продукты животного происхождения не освободили от обязательной регистрации в ЭВС. Предполагается, что система позволит уменьшить количество фальсификата, контрафакта и просрочки в российских магазинах.

Ранее «Реальное время» подробно писало о саботаже «Меркурия» со стороны частных производителей и переработчиков молока в Татарстане.