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Готовую молочную продукцию будут маркировать

05:59, 07.06.2018
Готовую молочную продукцию будут маркировать
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что готовая молочная продукция не будет учитываться в системе электронной ветеринарной сертификации (ЭВС), которая должна заработать с 1 июля 2018 года.

Готовую продукцию разрешили маркировать метками Data Matrix. На этом настаивали крупнейшие переработчики Danone и PepsiCo, передают «Ведомости».

Сырье и остальные продукты животного происхождения не освободили от обязательной регистрации в ЭВС. Предполагается, что система позволит уменьшить количество фальсификата, контрафакта и просрочки в российских магазинах.

Ранее «Реальное время» подробно писало о саботаже «Меркурия» со стороны частных производителей и переработчиков молока в Татарстане.

ПромышленностьБизнесРозничная торговля
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