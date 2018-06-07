В Татарстане директора спортшколы приговорили к двум годам колонии за хищения из бюджета

Нижнекамский городской суд РТ рассмотрел уголовное дело в отношении директора местной спортивной школы. Подсудимый незаконно начислял себе премию и заработную плату без фактического проведения занятий с 2012 года.



Кроме того, в 2015-2017 годах подсудимый без согласия исполкома района сдал в аренду одно из помещений спортшколы третьим лицам, получив от них за это денежное вознаграждение. В результате было похищено свыше 760 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Свою вину подсудимый полностью признал. Его приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, взяв его под стражу в зале суда.

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