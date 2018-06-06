Минтранс предложил запретить продажу крепкого алкоголя в поездах во время ЧМ-2018

Минтранс предложил запретить продажу крепкого алкоголя с содержанием спирта более 16,5% в бесплатных поездах для болельщиков чемпионата мира по футболу — 2018.



«В целях сохранения качества транспортного обслуживания предлагается ограничить продажу алкогольных напитков в указанных поездах, разрешив розничную продажу только алкогольный продукции с содержанием этилового спирта, не более чем 16,5% объема готовой продукции», — передает RNS со ссылкой на письмо замминистра транспорта Алана Лушникова аппарату правительства.

Отмечается, что предложение согласовано с РЖД и Главным управлением на транспорте МВД России.

Напомним, с 14 июня по 15 июля в России пройдет 21-й чемпионат мира по футболу FIFA. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России. «Реальное время» будет освещать подготовку к мундиалю и ход первенства.