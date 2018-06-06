Новости общества

21:01 МСК
Новости раздела
Общество

Никифоров может возглавить радиоэлектронный кластер «Ростеха»

20:45, 06.06.2018
Никифоров может возглавить радиоэлектронный кластер «Ростеха»
Фото: kremlin.ru

Бывший министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров может возглавить радиоэлектронный кластер «Ростеха».

«По Никифорову — да, вопрос практически решен», — цитирует RNS источник, знакомый с ходом консультаций в «Ростехе».

По его словам, Никифоров может занять должность индустриального директора радиоэлектронного кластера «Ростеха» вместо Сергея Куликова. При этом назначение Никифорова «может быть не очень быстрой перспективой».

«Это обсуждается с момента отставки Никифорова. Знаю, что эти обсуждения находятся в продвинутой стадии, но когда может состояться назначение — не знаю. Как «Ростех» решит», — заявил другой источник.

Напомним, Никифоров возглавлял Минкомсвязи с 2012 года. В новый состав правительства он не вошел. На посту главы обновленного министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций его сменил Константин Носков.

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем