Издатель башкирского «Коммерсанта» пожертвовал «Единой России» более 6,3 млн рублей

ЦИК РФ опубликовал данные по финансовой отчетности политических партий за 2017 год. По ним ООО «ЗнакЪ», выпускающее в Башкирии газету «Коммерсант», пожертвовало республиканскому отделению «Единой России» более 6,3 млн рублей.

При этом расходы отделения «Единой России» в Башкирии составили 75,3 млн рублей.

По уровню расходов башкирское отделение партии уступает только московскому и татарстанскому, передает RBtoday.

В тройку крупнейших жертвователей для ЕР вошли также ООО «Ер Медиа» (10,6 млн рублей) и рекламное агентство «Акцент» (6,5 млн рублей).

Отделение КПРФ в Башкирии потратило в прошлом году 8,3 млн рублей. Местная «Справедливая Россия» задекларировала расходы в 6,9 млн рублей.