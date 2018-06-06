Поведение молодежи может подорвать пенсионную систему России — Центробанк

Банк России считает изменившиеся жизненные установки «поколения Y», родившегося в 1980—2000 годы, угрозой пенсионной системе в ее нынешнем виде.

По мнению аналитиков регулятора, большинство молодых людей «склонно к вложению свободных денежных средств в получение качественных впечатлений, по своей мотивации не всегда ориентированных на перспективу». При этом фокус потребления смещается от владения к пользованию.

«В среднесрочной перспективе это может подрывать устойчивость существующей модели пенсионной системы, основанной на механизме межпоколенческого трансфера», — говорится в отчете об «Основных направлениях развития финансового рынка РФ на период 2019—2021 годов».



Банк России предлагает бороться с поведенческой нерациональностью, в том числе с помощью консультативного надзора.

При этом в ЦБ предполагают, что действующую систему пенсионных накоплений обязательного пенсионного страхования заменит институт индивидуального пенсионного капитала (ИПК).