В новый генплан Казани могут заложить трамвайную ветку до «Салават купере»

От Казани до «Салават купере» могут пустить трамвай. Об этом на публичных слушаниях по генплану Казани рассказал руководитель группы разработчиков, первый заместитель директора ГАУ «Институт Генплана Москвы» Олег Григорьев.

По его словам, трамвайную ветку до «Салават купере» планируется проложить в рамках Большого Казанского кольца, передает корреспондент «Реального времени».

«Чтобы у жителей микрорайона была возможность очень быстро добраться до центра города», — подчеркнул Григорьев.

В августе прошлого года сообщалось, что президент Татарстана Рустам Минниханов согласовал концепцию строительства железнодорожной ветки до ЖК «Салават купере». При этом вместо трамвая предполагается использовать электричку.

В 2016 году Министерство транспорта РТ предлагало построить железную дорогу от станции «Казань-2» до «Салават купере».